Bank Millennium podtrzymuje oczekiwanie niższego r/r zysku netto w 2020 r.

Bank wskazał także, że osłabienie złotego może wpłynąć na koszt ryzyka prawnego walutowych kredytów hipotecznych . Obecnie trudno jest oszacować skalę tego wpływu w sposób wiarygodny. W pierwszej połowie 2020 r. bank zdecydował się utworzyć dodatkową rezerwę w wys. 168 mln zł na to ryzyko (55 mln zł w I kw. i 113 mln zł w II kw.).

Bank przypomniał także, że decyzje Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu stóp procentowych oraz zmiana parametrów wymogów w zakresie rezerw obowiązkowych od 30 kwietnia, łącznie wywrą negatywny wpływ na wynik odsetkowy grupy szacowany w przedziale ok. 240 mln zł do 285 mln zł do końca roku 2020. Rzeczywisty wpływ może się wahać i głównie będzie zależny od osiąganych wyników biznesowych, zmian kosztu finansowania oraz innych, niwelujących działań.