Bank Pekao chce wypłacić dywidendę. Wcześniej dostał czerwone światło

- Uważamy, że jesteśmy dobrze spozycjonowani do tego, by rozmawiać z regulatorem o wypłacie dywidendy, również za 2020 rok - powiedział wiceprezes banku Tomasz Kubiak podczas konferencji prasowej.

- Po pierwsze, portfel frankowy jest u nas marginalny, [...] a po drugie, mamy bardzo bezpieczny bilans i utworzyliśmy stosunkowo więcej niż sektor odpisów covidowych, więc jesteśmy przygotowani dużo lepiej, nawet gdyby to spowolnienie związane z covidem miało w przyszłości oddziaływać w jakiś sposób na wyniki banku - dodał.

Bank Pekao zapowiedział, że chce zwiększyć udziały rynkowe w segmencie pożyczek gotówkowych z 7 proc. do 10 proc., w segmencie mikrofirm z 5 proc. do 8 proc., a w MŚP z 10 proc. do 12 proc.