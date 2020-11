Bank Pekao: Sektor-rolno spożywczy wymaga poprawy wydajności i marżowości

"Oznaczałoby to ryzyko wyhamowania dynamiki polskiej sprzedaży na tym kluczowym kierunku w warunkach znacznie mniej korzystnego otoczenia konkurencyjnego. Jednocześnie,pesymistyczne projekcje demograficzne dla Polski (spadek liczby osób w wieku produkcyjnym do 2030r. o 7%) uzasadniają oczekiwania utrzymania się presji na koszty pracy. Dodatkowym obciążeniem będą zapewne koszty energii, które przy obecnym kształcie polityki klimatycznej UE i opartej na węglu strukturze jej wytwarzania w Polsce mogą utrzymywać się przez wiele lat w trendzie wzrostowym. Kombinacja wolniejszego wzrostu sprzedaży i wyższych kosztów jednostkowych bez odpowiednich dostosowań będzie prowadzić do erozji marż i zysków" - czytamy w raporcie.