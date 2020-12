Bank Pocztowy wprowadza nowe usługi zdalne dot. hasła do Telekonta

"W czasie pandemii wszyscy dążymy do tego, by unikać zbędnych interakcji z innymi. W przypadku korzystania z usług bankowych oznacza to, że zamiast wizyty w oddziale chętniej wybieramy zdalne formy kontaktu - sami zresztą gorąco do tego zachęcamy. Nasza infolinia pracuje na zwiększonych obrotach, jednak stale szukamy możliwości by odciążyć konsultantów i przyspieszyć czas oczekiwania na połączenie. Dodatkowo cały czas pracujemy nad rozwiązaniami umożliwiającymi zdalne korzystanie z naszych usług" - powiedział naczelnik w departamencie bankowości cyfrowej i usług płatniczych Banku Pocztowego Jarosław Gawroński, cytowany w komunikacie.