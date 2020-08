BanqUP: Usługa Santander Open pozwala na dostęp do rachunków z pięciu banków

Unijna dyrektywa PSD2 umożliwiła m.in. rozwój nowych usług - najbardziej popularny w Polsce jest podgląd rachunków z innych banków na jednym profilu użytkownika bankowości elektronicznej. Oferuje ją już kilka banków - m.in. Millennium czy Alior. W czerwcu do ich grona dołączył Santander Bank Polska ze swoją usługą Santander Open, podano.

"Współpraca z banqUP pozwoliła nam na wdrożenie usługi, która umożliwia dostęp do kont w innych bankach. Wspólny wkład i upór w dążeniu do celu pozwoliły finalnie na uruchomienie usługi, która zmienia rynek. Dzięki użyciu oprogramowania dostarczonego przez banqUP Santander Bank Polska może w szybki sposób dołączać do usługi kolejne banki, również spoza polskiego rynku" - powiedział digital & innovation leader Santander Bank Polska Dariusz Paczewski, cytowany w komunikacie.