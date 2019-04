BCG: Przyszłością branży fintech jest interoperacyjność

PSD2 (ang. Payment Services Directive 2) to unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych wprowadzająca nowe regulacje określające zasady współpracy banków, dostawców usług płatniczych w zakresie otwartej bankowości. Dzięki niej, dostawcy nowych rodzajów usług płatniczych nadzorowani przez Komisję Nadzoru Finansowego lub innego lokalnego regulatora, za zgodą klienta banku będą mogli: uzyskać informację o jego rachunku płatniczym - AIS (Account Information Service), inicjować płatność z jego rachunku - PIS (Payment Initiation Service), potwierdzić dostępność środków na jego rachunku płatniczym - CAF (Confirmation of the Availability of Funds).