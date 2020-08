Benefit Systems ustanowił program emisji obligacji o wart. do 100 mln zł

Zgodnie z warunkami programu, pod warunkiem zawarcia pomiędzy spółka a Haitong Bankiem umowy o gwarantowanie emisji oraz spełnienia wskazanych w niej warunków, Haitong Bank zobowiązał się objąć obligacje o wartości nominalnej wynoszącej do 100 mln zł. Oferta zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych bez obowiązku udostępnienia prospektu albo memorandum informacyjnego. Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie wszystkich obligacji emitowanych w ramach programu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano również.