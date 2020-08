Beyond.pl rozpoczął rozbudowę kampusu centrum danych w Poznaniu

"Powierzchnia całkowita brutto urośnie z obecnych 12 tys. do 45 tys. m2. Oznacza to, że po zakończeniu inwestycji będziemy dysponowali jedną z największych w centralnej Europie powierzchni kolokacyjnych. Pozwoli to nam obsłużyć rosnący popyt na usługi kolokacyjne i chmurowe" - powiedział Executive VP Technology w Beyond.pl Michał Grzybkowski, cytowany w komunikacie.