BFG określił MREL dla Grupy Banku Pekao na 21,533% kwoty ekspozycji na ryzyko

"MREL określony dla banku na podstawie danych jednostkowych na ten sam dzień wynosi 13,738% TLOF, co odpowiada 21,535% TRE. Powyższe poziomy powinny zostać osiągnięte przez Bank na dzień 31 grudnia 2022 roku" - czytamy w komunikacie.

BFG wyznaczył ścieżkę dojścia do wyżej wskazanych wymogów zarówno na poziomie skonsolidowanym, jak i jednostkowym. Na poziomie skonsolidowanym, odpowiednio na dzień 31 grudnia 2019, 2020 oraz 2021 roku, wysokość MREL w relacji do TLOF powinna wynosić: 9,313%, 10,984% i 12,655%, natomiast w relacji do TRE powinna wynosić: 13,999%, 16,510% i 19,022%, podano także.