BGK: Gwarancje de minimis pomogły pozyskać 100 mld zł kredytów w ciągu 6 lat

"Wspieranie polskich mikro, małych i średnich firm to jedno z głównych zadań Banku Gospodarstwa Krajowego. Flagowym produktem skierowanym do tego sektora są gwarancje de minimis, które ułatwiają firmom otrzymanie kredytu obrotowego lub inwestycyjnego. W ciągu 6 lat działania programu skorzystało z niego już ponad 145 tys. polskich przedsiębiorców, udzieliliśmy ponad 56 mld zł gwarancji, a to oznacza ponad 100 mld zł zabezpieczonych nimi kredytów" - powiedziała Daszyńska-Muzyczka, cytowana w komunikacie.