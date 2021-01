Bibus Menos planuje zwiększyć przychody o ok. 8% w 2021 roku

"W roku 2020, pomimo pandemii, udało się wypracować rekordowy w historii naszej firmy przychód . Uważam, że był to dobry rok pomimo tego, że sporo projektów zostało zamrożonych lub odłożonych w czasie. Tym bardziej osiągnięty wynik należy uznać niewątpliwie za sukces naszej firmy. Nie zwalniamy tempa. W tym roku chcemy zwiększyć przychód o ok. 8%" - powiedział Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych (ORPA) wiceprezes ds. operacyjnych spółki Adam Gotartowski.

Tegoroczne plany spółki zakładają m.in. koncentrację na sprzedaży systemów ładowania samochodów elektrycznych. Firma jest dystrybutorem ładowarek portugalskiego producenta Efacec Electric Mobility i posiada w ofercie pełną gamę ładowarek do pojazdów elektrycznych. W sektorze samochodów osobowych i dostawczych, spółka zamierza w tym roku promować oraz sprzedawać ładowarki DC o mocach od 25 do 50 kW. W sektorze komunikacji miejskiej będzie to promocja i sprzedaż szybkich ładowarek DC o mocach powyżej 150 kW oraz napięciu do 900V, umożliwiających ładowanie autobusów miejskich podczas ich codziennej eksploatacji, wynika także z materiału.