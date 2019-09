BIEC: Wskaźnik Dobrobytu spadł o 0,6 pkt m/m we wrześniu

"Od marca br. wskaźnik systematycznie obniża się. Przyczyniają się do tego przede wszystkim rosnące ceny, które zmniejszają siłę nabywczą gospodarstw domowych. Kolejny czynnik to wyraźne ograniczenie tempa kreacji nowych miejsc pracy przez przedsiębiorców. Liczba osób zatrudnionych w firmach zatrudniających powyżej 50 osób od maja br. nie uległa większej zmianie, jeśli wyeliminować z tych danych czynniki sezonowe" - czytamy w raporcie.

Dynamika wynagrodzeń w ujęciu nominalnym zbliża się co prawda do 7% w skali roku, jednak w ujęciu realnym jest to zaledwie 3,7%, podkreślili także analitycy.