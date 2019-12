BIEC: WWK wzrósł o 0,4 pkt w XII; gospodarka spowolni w 2020 r.

"Wiele zależy jednak od koniunktury ogólnoświatowej, a przede wszystkim aktywności gospodarczej naszych najbliższych partnerów handlowych w Unii Europejskiej. Najbardziej niepokojący scenariusz to taki, kiedy tendencja do coraz wolniejszego rozwoju uległaby utrwaleniu na lata. Scenariusz ten jest tym bardziej prawdopodobny, im niższy udział we wzroście inwestycji sektora prywatnego, im więcej regulacji rynku, a w rynku wyższy udział państwa" - czytamy w raporcie.