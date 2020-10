finanse 1 godzinę temu

BIK: Wartość pożyczek od firm pożyczkowych spadła o 34,6% r/r we wrześniu

Firmy pożyczkowe udzieliły we wrześniu finansowania na kwotę 368 mln zł, przyznając 164,1 tys. pożyczek, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej (BIK). W porównaniu do września 2019 r. oznacza to spadek w ujęciu wartościowym o (-34,6%), a w ujęciu liczbowym o (-27,2%). Średnia wartość udzielonej we wrześniu 2020 r. pożyczki pozabankowej wyniosła 2 242 zł i była o 10,1% niższa od średniej wartości pożyczki udzielonej we wrześniu 2019 r.