Biznes Majdana. Zyski maleją, wydatki rosną

Spółka zadebiutowała na giełdzie w 2018 roku. Start był udany, akcje Vabun należące do celebryty zwiększyły swoją wartość w ciągu kilku dni z 3 do 13 mln zł.

Teraz jednak kurs akcji Vabun wynosi ok. 1,20 zł, a jeszcze pod koniec czerwca za jedną akcję trzeba było zapłacić złotówkę. Kurs skoczył po tym, jak firma ogłosiła, że podpisała umowę z Lagardere Duty Free na sprzedaż produktów marki Vabun w wybranych drogeriach, należących do Lagardere. W pierwszej kolejności będzie dostarczała swoje produkty do punktów położonych na polskich lotniskach.

Jednocześnie, Vabun musiała zaprzestać sprzedaży perfum "Vabun for Lady No.5" i zniszczyć opakowania i materiały reklamowe. To efekt ugody z szwajcarską firmą Chanel. "Po usunięciu oznaczenia No.5 z butelek perfum będą one mogły być ponownie wprowadzone do obrotu gospodarczego".