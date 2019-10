Bloober Team ma umowę na wydanie 'Blair Witch' w wersji pudełkowej w 2019 r.

"To pierwsza nasza produkcja, która będzie miała globalną dystrybucję retail. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, a data premiery wersji pudełkowej nie jest przypadkowa. 'Blair Witch' trafi do sklepów przed świętami, dzięki czemu powinniśmy osiągnąć istotną sprzedaż. Nasz partner przeprowadzi mocną kampanię marketingową, co powinno wspomóc również sprzedaż w dystrybucji cyfrowej" - skomentował prezes Bloober Team Piotr Babieno, cytowany w komunikacie.