Blue Technology chce wydzielić Hyperbook Studio i wprowadzić na NewConnect

Warszawa, 08.04.2019 (ISBnews) - Blue Technology, właściciel marek Hyperbook i Hyperbook Studio, szykuje się do przeprowadzenia emisji prywatnej na ok. 4,5 mln zł, w szczególności na rozwój projektów gamingowych i flagowego projektu HyperArenaVR. Zarząd spółki planuje następnie wydzielenie marki gamingowej Hyperbook Studio do osobnego podmiotu i wprowadzenie jej na NewConnect w ciągu kolejnego 1,5 roku, poinformował ISBnews członek zarządu ds. finansów Michał Smółka.