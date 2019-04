technologie 1 godzinę temu

BoomBit planuje wydać co najmniej 10 gier w modelu GaaS w 2010 roku

Grupa BoomBit planuje wydać co najmniej 10 gier w modelu Game as a Service (GaaS) do końca 2019 roku, zapowiedziała spółka. Plan zakłada wydawanie przeciętnie jednej nowej gry w tym modelu na miesiąc.