BoomBit został zwolniony z długu obejmującego wypłatę dywidendy za 2017 r.

"Zarząd BoomBit informuje, że zawarła umowy z: Karoliną Szablewską-Olejarz, Marcinem Olejarzem, spółką ATM GrupaGrupa z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz spółką We Are One Ltd z siedzibą w Larnace, Cypr, na podstawie których akcjonariusze (wspólnicy poprzednika prawnego spółki - spółki Aidem Media Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku) dokonali zwolnienia spółki z długu obejmującego wypłatę przez spółkę dywidendy za rok 2017 na rzecz wskazanych akcjonariuszy w łącznej kwocie równej 1 680 000 zł" - czytamy w komunikacie.