Boruta-Zachem: InventionBio uzyskał dofinansowanie projektu wys. 10,7 mln zł

"Zgodnie z umową wartość dofinansowania wynosi 10,7 mln zł, wkład własny emitenta na realizację projektu to co najmniej 1,2 mln zł, całkowita wartość projektu to ok. 11,9 mln zł netto. Kwota dofinasowania stanowi do 90% wartości netto całego projektu" - czytamy w komunikacie.