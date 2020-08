Borys z PFR: Szacujemy, że około 60% subwencji zostanie umorzonych

Subwencje w ramach tarczy finansowej otrzymało ponad 345,5 tys. firm, na których konta za pośrednictwem banków wypłacono 60,5 mld zł. Beneficjentami programów zostało 89% firm, które złożyły wnioski. Do mikrofirm trafiło ok. 18,7 mld zł, natomiast do małych i średnich - 41,8 mld zł.