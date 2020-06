Boryszew: Capex wyniesie ok. 50 mln zł w 2020 r.

"Na ten projekt, który będziemy realizować i który ma zostać ukończony w I kwartale 2021 roku, pozostało jeszcze do wydania ok. 250 mln zł, w tym sto-sto kilkanaście milionów złotych w tym roku. Pamiętajmy przy tym, że całość tej inwestycji jest refinansowana przez firmę Gränges, czyli nabywcę Impexmetalu. Dlatego jeśli dojdzie do transakcji w tym roku, a nic nie wskazuje na to, żeby miało być inaczej, łączne nakłady grupy nie licząc wydatków na projekt w Koninie wyniosą ok. 50 mln zł, natomiast gdyby z jakichś powodów do transakcji jednak nie doszło, będzie to 100-120 mln zł, wraz z nakładami na Impexmetal" - powiedział Lisiecki na konferencji prasowej.