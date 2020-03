BOŚ Bank: W tym tygodniu w centrum uwagi posiedzenie EBC i dane z Chin

"Wśród danych publikowanych w najbliższym czasie najistotniejsze będą dane z gospodarki chińskiej - pierwsze "twarde dane" nt. aktywności sfery realnej (produkcja, inwestycje, sprzedaż detaliczna ) obrazujące wpływ koronawirusa. Zostaną one opublikowane w przyszły poniedziałek nad ranem czasu polskiego. Zdecydowanie mniejsze znaczenie będzie miała publikacja styczniowej produkcji przemysłowej w strefie euro (dane sprzed wpływu epidemii)" - czytamy w raporcie.

"Po ubiegłotygodniowym poluzowaniu polityki monetarnej przez Fed i inne banki centralne oczy rynków zwrócone będą na radę EBC. Oczekujemy, że na posiedzeniu marcowym rada EBC utrzyma na dotychczasowym poziomie stopy procentowe (0,0% dla stopy repo oraz -0,4% dla stopy depozytowej). Biorąc pod uwagę gwałtowne pogorszenie prognoz gospodarczych oraz sytuacji rynkowej, oczywiście powyższa prognoza jest obarczona wysokim ryzykiem. Biorąc jednak pod uwagę generalny ograniczony - w krótkim okresie - pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą niższego poziomu stóp oraz wyzwania dla europejskiego sektora finansowego z tytułu niskich ujemnych stóp procentowych, zakładamy, że rada EBC skupi się na zapowiedzi rozszerzenia skali skupu aktywów finansowych (np. długu korporacyjnego) oraz działaniach płynnościowych i zamierzających do zwiększenia dostępności finansowania. Przy ograniczonej przestrzeni do luzowania polityki monetarnej w Europie należy oczekiwać większego poluzowania polityki fiskalnej, w tym ograniczenia

restrykcji przez KE wobec krajów o wysokich poziomach deficytu / długu publicznego (np. we Włoszech)" - czytamy dalej.