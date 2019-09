BOŚ: W centrum uwagi rynków w tym tygodniu wyrok TSUE i dane z USA

"Z drugiej strony należy podkreślić, że nawet negatywne orzeczenie dla sektora nie będzie oznaczać automatycznej zmiany treści umów kredytowych, lecz będzie miało wpływ na orzecznictwo krajowych sądów w tym zakresie. Oznacza to, że choć potencjalny wpływ orzeczenia będzie miał negatywny wpływ na krajowy sektor bankowy, to będzie on zależał od ostatecznej skali wzrostu pozwów przeciwko bankom (zapewne istotnej) oraz będzie rozłożony w czasie" - podkreślili analitycy.

Jednak, jak wskazali, bez wątpienia czwartkowy wyrok Trybunału zgodny z majową opinią rzecznika generalnego spotkałby się w krótkim okresie z negatywną reakcją rynkową (osłabienie złotego, spadek WIG Banki). W dłuższej perspektywie efekty rynkowe są wysoce niepewne, będą one pochodną oceny skutków dla sektora bankowego i gospodarki na podstawie ostatecznej treści orzeczenia Trybunału i założeń dot. przebiegu w czasie dostosowań w sektorze bankowym w reakcji na to orzeczenie, podsumowali.

"Biorąc pod uwagę słabość napływających informacji z gospodarki światowej oraz niepewność co do rozwoju sytuacji w relacjach handlowych USA - Chiny w nadchodzących tygodniach należy nadal liczyć się z podwyższoną zmiennością rynkową. O ile nie dojdzie do faktycznego przełomu w relacjach USA - Chiny trudno w krótkim okresie oczekiwać nawrotu pozytywnych nastrojów rynkowych podobnych do tych obserwowanych w pierwszych tygodniach września" - napisano w materiale.