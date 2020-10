Bowim odzyska od UCS w Opolu 5,6 mln zł niesłusznie naliczonego podatku VAT

4 października 2017 roku UCS w Opolu wezwał Bowim do zapłaty 5,6 mln zł z tytułu podatku VAT za okres od stycznia do sierpnia 2012 roku wykorzystując mechanizm solidarnej odpowiedzialności. Różnica pomiędzy kwotą wynikającą z decyzji, a kwotami zadeklarowanymi przez spółkę wynika z kwestionowanego przez naczelnika prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez jednego z polskich dostawców wyrobów stalowych do spółki, na tej podstawie, że podmioty które pośredniczyły w dostawach pomiędzy producentem a dostawcą spółki dopuściły się nadużyć związanych z rozliczeniem podatku VAT poza granicami kraju, wyjaśniono