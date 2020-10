Brand24 liczy na miesięczny 'break even point' najwcześniej w IV kw. 2020 r.

"Break event point w ujęciu miesięcznym powinien się pojawić IV kw. lub w I kw. przyszłego roku. To będzie zależało od kursu dolara, który ma jednak istotny wpływ na naszą działalność. Jeśli w miesięcznym będziemy mieli break ewent point, to zapewne kolejny kwartał po tym break event będzie już kwartałem pokazującym zysk" - powiedział Sadowski podczas wideokonferencji.

"W Polsce mamy 2-2,5 tys. rejestracji miesięcznie i nie chcemy tego podbijać i nawet nie mamy dedykowanej osoby od marketingu dla kraju. Z kolei za granicą mamy już kilkanaście tysięcy rejestracji miesięcznie i mamy specjalny zespół do obsługi marketingowej. Tym 'koniem pociągowym', jeżeli chodzi o nowych klientów jest - jak widać - już zagranica" - dodał Sadowski.

"Pozwoliło to nam zweryfikować nowe funkcje Brand24, ale wskazały także nowe kierunki rozwoju dla nas. Spółka dojrzała, aby rozpocząć nowy rozdział i zacząć oferować nowe alternatywne produkty, a nie być postrzegana jako spółka tylko jednego produktu. W tej chwili kończymy m.in. nową wersję Brand24, która będzie rewolucyjna. Chcemy przejść z fazy podawania liczb do fazy podawania wniosków. Będzie on uruchamiany krok po kroku i będziemy starali się nowe funkcjonalności wypuszczać jak najszybciej" - wskazał Sadowski.