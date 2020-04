Braster złożył wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego

Planowane złożenie wniosków podyktowane jest trudną sytuacją spółki, z uwagi na przedłużający się proces negocjacyjny ws. pozyskania stabilnego finansowania, co z kolei przyczynia się do niepewności co do niezakłóconej kontynuacji działalności, w tym możliwości terminowego regulowania jej wymagalnych zobowiązań, w szczególności w zakresie pozyskania środków finansowych na wykup obligacji serii A oraz trudnościami z terminowym regulowaniem odsetek, podkreślono.