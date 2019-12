Browar Brodacz rozpoczął kolejną emisję akcji, chce pozyskać 2,64 mln zł

"Celem tej emisji jest rozbudowanie sieci dystrybucji Browaru Brodacz. Podczas pierwszej emisji zakładaliśmy, że sprzedaż wzrośnie o 40% rok do roku. Dane z października pokazują, że wzrost wolumenu wynosi już 60%. W to chcemy inwestować. Chcemy zorganizować kolejne hurtownie m.in. na Dolnym Śląsku, w Warszawie czy Małopolsce" - powiedział ISBnews Brzostowski.

Zakładana kwota emisji to 2 640 000 zł. Spółka emituje 22 000 akcji (120 zł za jedną akcję) które oferowane są potencjalnym akcjonariuszom w pakietach. Pakiety, oprócz akcji, zawierają także nagrody - od gadżetów przez karty zniżkowe aż po comiesięczne dostawy piwa. Zapisy na akcje trwają do 2 marca 2020 r., o ile spółka wcześniej nie przekroczy zakładanego progu, podała spółka w osobnym materiale.

"Na razie Brodacz jest browarem kontraktowym, co oznacza, że posiada receptury, know how i doświadczenie, ale samo warzenie piw zleca innym browarom. Wszystkie podejmowane działania mają doprowadzić do powstania budynku, w którym Brodacz będzie mógł sam warzyć i rozlewać swoje piwa. Jednak by ten plan zrealizować, musi doprowadzić do sytuacji, w której taka budowa będzie ekonomicznie uzasadniona" - czytamy także.