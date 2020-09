Browar Za Miastem rozpoczął kampanię na Crowdway.pl, liczy na 4,18 mln zł

"Trend ten podtrzymujemy także w bieżącym roku, mimo pandemii, z której wyszliśmy obronną ręką. Planujemy osiągniecie tempa wzrostu około 30-40% rocznie. Plan na ten rok to 4 mln zł przychodów. Już w 2025 planujemy osiągnięcie rocznej wartości sprzedaży 15 mln zł i ponad 3,6 mln zł zysku netto. To więcej niż wartość przychodów w całym 2019 roku" - zapowiedział współzałożyciel i prezes spółki Browar Za Miastem.

Nowy browar powstaje w miejscowości Rumianek pod Poznaniem, na działce, która jest własnością firmy od 2017 roku. Po pierwszym etapie inwestycji, tj. po uruchomieniu w III kwartale 2021 będzie produkował do 10 tys. hektolitrów piwa rocznie. Docelowe moce to około 30 tys. hl. W drugim etapie rozlew do butelek oraz beczek zostanie uzupełniony o linię do puszkowania oraz dodatkowe tanki fermentacyjno-leżakowe. W III kwartale 2021 w browarze powstanie sklep z piwem oraz upominkami.