Brudna ropa z Rosji. Kolejny podejrzany zatrzymany - tym razem na Litwie

Roman Rużeczko, były dyrektor Samartransneftu, został zatrzymany na podstawie międzynarodowego nakazu aresztowania wydanego jeszcze 15 maja przez sąd w Samarze. Taką informację podała rosyjska agencja TASS powołując się na źródła zbliżone do śledztwa. Adwokat mężczyzny odmówił komentarza do sprawy.

Poza Romanem Rużeczką Rosjanie oskarżają pięć innych osób o to, że od sierpnia minionego roku do kwietnia 2019 r. wyprowadzili ze spółki surowiec wart milion rubli. W celu ukrycia tej sytuacji mieli w marcu i kwietniu tego wprowadzić do systemu rurociągów ropę nieodpowiadającą standardom. Stamtąd surowiec trafił do Przyjaźni, a następnie na teren Białorusi, Rosji i Polski. Do winy przyznała się tylko jedna osoba.