Brzoska myśli o odejściu z InPostu? Padła deklaracja

"Ważne, by być gotowym na odejście i pozostawienie dziecka samemu sobie" - napisał Rafał Brzoska. Prezes InPostu szykuje się do odejścia z firmy? - W trakcie naszego IPO w Amsterdamie, a było to największe technologiczne IPO w historii Europy i zrobiła go polska spółka, zrobił to polski InPost, tam padła obietnica, tam przedstawiliśmy wizję. Ta wizja to budowa największego gracza w Europie w zakresie dostawy przesyłek out of home. Nie wierzymy w dostawy door to door, uważamy, że jest ona szkodliwa dla środowiska - powiedział w "Money. To się liczy" Rafał Brzoska, prezes InPost. - Zdecydowanie wybór giełdy w Amsterdamie, w sytuacji, gdy chcemy rozwijać biznes międzynarodowy, był wyborem świadomym, który dawał nam legitymizację, że to nie spółka z Europy Środkowo-Wschodniej. To spółka technologiczna, która buduje pozycję w Europie i buduje ją z pozycji parkietu technologicznego, jakim jest Amsterdam. Proszę zobaczyć, że po naszym debiucie bardzo wiele spółek...