BSC Drukarnia Opakowań miała 23,7 mln zł zysku netto, 41,3 mln zł EBITDA w 2018r

W 2018 r. spółka najwięcej opakowań sprzedała do klientów z branży kosmetycznej (56% sprzedaży ogółem) oraz spożywczej (28% sprzedaży ogółem). Zamówienia dla farmacji stanowiły z kolei 6% całej sprzedaży, a do pozostałych branż 10%.

"Oczekujemy, że wzrost mocy produkcyjnych oraz rozwój technologiczny naszej infrastruktury pozwolą nam w kolejnych latach systematycznie zwiększać skalę działania. Pracujemy nad rozwojem miksu produktowego w kierunku opakowań o najwyższej marży. Zamierzamy utrzymać pozycję czołowego dostawcy opakowań dla branży kosmetycznej i spożywczej, dążymy do wzrostu udziału w sprzedaży farmacji" - skomentował wiceprezes Andrzej Baranowski, cytowany w komunikacie.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW.