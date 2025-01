Burza wokół słów Donalda Trumpa o kupnie Grenlandii. Ekspert zwraca uwagę na złoża

Donald Trump we wtorek (7 stycznia) na konferencji prasowej został zapytany, czy może zapewnić, że nie użyje przemocy, by objąć kontrolę m.in. nad Grenlandią. Prezydent elekt odmówił wykluczenia takiego ruchu .

Trump wyraził też wątpliwości co do praw Danii do tej wyspy. - Ale nawet jeśli ma, powinni z tego zrezygnować, ponieważ potrzebujemy tego dla bezpieczeństwa narodowego. To jest dla wolnego świata. Mówię o ochronie wolnego świata. Popatrzysz - nie potrzebujesz nawet lornetki - na zewnątrz i widzisz wszystkie statki z Chin. Masz wszędzie rosyjskie statki. Nie pozwolimy na to - stwierdził prezydent elekt USA.