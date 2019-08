Business Link: Elastyczne powierzchnie w biurowcu to atut w oczach inwestorów

"Firmy globalne wpisują w swoje strategie, by ok. 70-80% wynajmowanych przez nie powierzchni było w najmie długookresowym - reszta to najczęściej wariant elastyczny. Warto tym samym podkreślić, że rynek elastycznych przestrzeni to dziś w dużej mierze także obsługa korporacji - u nas klienci tego rodzaju wykorzystują ok. 50% stanowisk pracy zajmowanych przez ogół najemców Business Link. Pozostali to głównie przedstawiciele MŚP i freelancerzy" - dodał dyrektor.