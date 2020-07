Cargounit nabył kolejne trzy lokomotywy Dragon 2

"Pomimo faktu, że wiele kluczowych branż zostało poważnie dotkniętych przez pandemię COVID-19, nasze lokomotywy są w ciągłym ruchu. Nie zatrzymujemy się także z naszymi planami rozwojowymi widząc szansę, aby w obecnej sytuacji zapewnić na korzystnych warunkach dostawę i utrzymanie nowoczesnych lokomotyw. Widzimy, że na rynku jest coraz większe zapotrzebowanie na tabor nowej generacji, dlatego powiększamy flotę naszych lokomotyw, dostosowując bieżącą ofertę handlową do aktualnych potrzeb klientów" - powiedział prezes Łukasz Boroń, cytowany w komunikacie.

"Nowe Dragony we flocie Cargounit to dopiero początek planowanych przez nas zakupów. Decyzja trzech banków, aby przyznać nam kredyt na sfinansowanie planowanych transakcji zakupu lokomotyw, w tym trudnym środowisku ekonomicznym, stanowi dla nas najlepsze potwierdzenie zaufania, jakim została obdarzona nasza firma i jej strategia rozwoju, a także wiary w to, że branża wynajmu lokomotyw w Europie Środkowo-Wschodniej ma atrakcyjne perspektywy rozwoju i warto w nią inwestować" - dodał.