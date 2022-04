CD Projekt dostał silny cios na giełdzie. Takich spadków nie było od dawna

Powrót do rzeczywistości po świętach nigdy nie jest łatwy, ale dla inwestorów z warszawskiej giełdy jest on wyjątkowo trudny. M.in. eskalacja wojny w Ukrainie sprawiła, że notowania akcji większości spółek we wtorek spadają. Antybohaterem dnia jest jednak spółka, dla której geopolityka nie ma większego znaczenia. Mowa o CD Projekcie.

Polski producent gier, który ma na koncie takie tytuły jak Wiedźmin i Cyberpunk, otrzymał we wtorek potężny cios. Notowania spółki od rana dołują i około godziny 17.00 były na minusie blisko 10 proc.

Notowania akcji spółki CD Projekt (ostatni tydzień)

To zdecydowanie najgorszy wynik wśród spółek z indeksu WIG20. Na całym parkiecie giełdowym, gdzie obecnych jest kilkaset firm, jest tylko jeden podmiot, który traci we wtorek więcej (to mała, groszowa spółka o nazwie W Investments).

Tak potężne spadki w przypadku jednej z największych spółek giełdowych nie są częste. Warto zauważyć, że zjazd o 10 proc. oznacza spadek rynkowej wartości CD Projektu o ponad 1,5 mld zł. Wynosi ona aktualnie ok. 15,2 mld zł.

W najgorszym momencie wtorkowej sesji cena jednej akcji CD Projektu spadła poniżej 150 zł. Ostatni raz tak niski kurs był niemal rok temu. Wtedy na tym poziomie zatrzymały się spadki związane z fatalnym przyjęciem przez inwestorów i graczy nowej gry "Cyberpunk 2077". Produkcja miała być światowym hitem, a przez liczne błędy została przyjęta bardzo chłodno.

Przypomnijmy, że tamten wizerunkowy nokaut skończył się zjazdem notowań giełdowych spółki z ponad 400 zł do okolic 200 zł.

Notowania akcji spółki CD Projekt

CD Projekt zawodzi oczekiwania

Skąd tak głębokie spadki na giełdzie akurat teraz, po świętach? Warto wrócić pamięcią do publikacji wyników i prezentacji zarządu z czwartku 14 kwietnia. Pojawiły się one już po zakończeniu tamtejszej sesji na giełdzie. Dopiero we wtorek była pierwsza okazja na reakcję inwestorów.

Z jednej strony CD Projekt przebił prognozy pod względem zysku za czwarty kwartał i w całym 2021 roku spółka zarobiła na czysto prawie 209 mln zł. Przyćmiły to jednak inne informacje, które będą miały wpływ na tegoroczne wyniki finansowe. Mowa m.in. o opóźnieniach premiery trzeciej części Wiedźmina na konsole nowej generacji (nie ma jeszcze konkretnej daty) i dodatku do Cyberpunka, który ma się ukazać dopiero w 2023 roku.

Inwestorzy mogą być zawiedzeni sprzedażą Cyberpunka, który od premiery rozszedł się w ponad 18 mln egzemplarzy. Warto jednak dodać, że od stycznia 2021 roku nabywców znalazło tylko 4,3 mln kopii.

Przedstawiciele CD Projektu zapowiadali też nową grę osadzoną w uniwersum wiedźmińskim, a w planach na ten rok są jeszcze m.in. prace koncepcyjne nad nieogłoszonym tytułem. To wszystko jednak nie przyniesie w tym roku przychodów, jakich oczekiwaliby inwestorzy.

Rekomendacja dla akcji CD Projektu

Wielu inwestorów po wpadce z premierą Cyberpunka nie ma zaufania do zarządu. W kontekście akcji kluczowe jest jednak pytanie o to, ile są warte akcje CD Projektu i czy jest szansa na wzrost notowań. Eksperci w ostatnim raporcie analitycznym nie dają większych nadziei.

Tuż po publikacji raportu finansowego CD Projektu analitycy Credit Suisse wydali swoją rekomendację, w której akcje spółki wycenili na zaledwie 100 zł.

