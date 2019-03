Ceneo.pl oraz polski oddział Microsoft ogłosiły partnerstwo technologiczne

"Cel jest ambitny - wykorzystać rozwiązania przetwarzania w chmurze Azure i mechanizmy sztucznej inteligencji, które pozwolą Ceneo.pl rozwinąć kluczowe procesy w cyfrowej rzeczywistości" - czytamy w komunikacie.

"Branża e-commerce rozwija się niezwykle dynamicznie, również w Polsce. Naszym celem jest przekierowywanie coraz większej liczby użytkowników do sklepów internetowych. Chcąc utrzymać wysokie tempo rozwoju i miejsce w czołówce najpopularniejszych serwisów, potrzebujemy strategicznego wsparcia lidera branży IT. Wybór technologii Microsoft nie był zatem przypadkowy. Liczy się dla nas zaufanie i partnerskie długofalowe podejście do współpracy. Cieszymy się, że Ceneo.pl i Microsoft podjęły bliską współpracę. Wierzę, że w jej rezultacie wdrożymy rozwiązania, które zapewnią naszym użytkownikom i partnerom nowe innowacyjne doświadczenia" - powiedział CEO Marcin Łachajczyk Ceneo.pl, cytowany w komunikacie

Współpraca technologiczna pomiędzy Microsoft, a Ceneo.pl będzie obejmowała wszystkie kluczowe dla porównywarki procesy operacyjne. Od przetwarzania danych z rozmaitych i rozproszonych źródeł, przez wnioskowanie oparte na AI, po tworzenie i wdrażanie nowych narzędzi dla użytkowników i partnerów, na procesach administracyjnych w firmie kończąc, wskazano w informacji.

"Wizja i kierunki rozwoju naszych klientów to dla nas drogowskaz do wspólnej pracy. Nasza rola zdecydowanie wykracza poza dostarczanie rozwiązań. Chcemy być blisko klienta i rozumieć jego aspiracje, cele i wyzwania, żeby być doradcą i przewodnikiem w procesie cyfrowej akceleracji. Tak też jest w tym przypadku. Tym bardziej cieszę się, że Ceneo.pl zaufało nam i zdecydowało wspólnie z nami realizować projekty technologiczne, nierozerwalnie złączone z ich strategią rozwoju biznesu" - powiedziała członek zarządu w polskim oddziale Microsoft odpowiedzialna za sprzedaż do segmentu Enterprise Magda Taczanowska, cytowana w komunikacie.

Zlokalizowany we Wrocławiu serwis Ceneo.pl to wiodący gracz rynku e-commerce w Polsce i w regionie, który obsługuje blisko 20 tys. sklepów, oferując ponad 11 mln produktów dla 15 mln klientów końcowych. Szacuje się, że co 8 transakcja realizowana obecnie w sklepach internetowych jest poprzedzana wizytą w serwisie Ceneo.pl.

