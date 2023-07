Wspierany przez Rosję generał postawił ultimatum rządowi. Zagrożona produkcja ropy

Gdy Rosja do spółki z Arabią Saudyjską próbują podbijać ceny ropy, niepokojące informacje docierają do nas także z kierunku libijskiego. Wspierany przez Rosję generał Khalifa Hafta postawił ultimatum uznawanemu przez ONZ rządowi, co może zagrażać libijskim możliwościom produkcji ropy.