CFG z Grupy PlayWay utworzyło spółkę Ancient Games

"CreativeForge Games koncentruje się na produkcji gier taktycznych i strategicznych, co wynika ze strategii spółki. Ponieważ jednocześnie chcemy rozwijać się także w produkcji innych gatunków, zwłaszcza gier symulacyjnych, podjęliśmy decyzję o utworzeniu spółki Ancient Games, w której będziemy je realizować. Zakładamy, że na początku dedykowany zespół, liczący do 10 osób, będzie w stanie przygotować dwa projekty w skali roku. Wierzymy, że selektywne podejście w tym zakresie zaowocuje naprawdę ciekawymi produkcjami zarówno w CFG, jak i w Ancient Games" - powiedział prezes CreativeForge Games Piotr Karbowski, cytowany w komunikacie.

W ramach przyjętej we wrześniu strategii CFG zaktualizowało kierunki rozwoju, które zakładają działalność spółki w obszarze trzech filarów: produkcyjnym, wydawniczym oraz bazującym na maksymalnym wykorzystaniu aktywów spółki. We wrześniu spółka poinformowała o podpisaniu aneksu do obowiązującej umowy z akcjonariuszami w zakresie uregulowania dotychczasowych zobowiązań. Na mocy porozumienia stron CFG zadeklarowało jednorazową spłatę około 50% zadłużenia - tj. 3 mln zł. Studio oświadczyło, że spłata pożyczek jest niezależna od planowanych terminów premier gier komputerowych i nastąpi do końca marca 2022 roku, przypomniano.