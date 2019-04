Cherrypick Games liczy na przejście na rynek główny GPW w II kw. br.

"My Spa Resort, największa gra studia Cherrypick Games , przeszła trzecią zapowiadaną aktualizację. Tytuł otrzymał feature od Google Play, dzięki któremu będzie promowany na całym świecie. Dotychczasowe aktualizacje znacząco poprawiły główne wskaźniki projektu, m.in. ARPDAU, czy retencję graczy. Spółka pracuje obecnie nad modelem monetyzacji tytułu (subskrypcja), który pojawi się w My Spa Resort na przełomie Q2/Q3 2019 roku. W najbliższym czasie Cherrypick Games chce przenieść notowania na główny parkiet GPW w Warszawie" - podano także.

"Od dawna nasze miejsce widzimy na rynku głównym, wśród liderów polskiego gamingu i dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej tam się znaleźć. To naturalny etap rozwoju spółki. Dzięki temu zyskamy dostęp do szerokiej bazy inwestorów, którzy nie interesują się rynkiem NewConnect" - powiedział prezes Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

"W ramach trzeciej aktualizacji dokonaliśmy przebudowy planszy gry, której celem jest zwiększenie poczucia progresu podczas rozgrywki oraz przywiązanie użytkowników do tytułu. Obszerniejsza mapa pozwala m.in. jeszcze bardziej rozbudować własne SPA. To ulepszenie, wraz ze stworzonymi na jego bazie funkcjonalnościami, podniesie wskaźnik mierzący zaangażowanie graczy. Na tej podstawie przeanalizujemy użytkowników, którzy wcześniej rozpoczęli swoją przygodę z My Spa Resort, oraz nowych, którzy dopiero weszli do gry" - poinformował Kwaśnica.