Cherrypick Games ma umowę o partnerstwie z chińskim wydawcą gier mobilnych YODO1

"Na mocy zawartej umowy YODO1 zobowiązała się do udostępnienia spółce narzędzi, które zostaną zaimplementowane w grach wydanych przez spółkę m.in. w grze 'My SPA Resort', które umożliwią spółce dystrybucję gier spółki na rynku chińskim za pośrednictwem platformy AppStore, Google Play Store oraz innych platform poprzez dostosowanie ich do przepisów obowiązujących na terytorium Chin, udzielenia spółce globalnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na przedmiotowe narzędzia oraz świadczenia na rzecz spółki usług polegających na zarządzaniu monetyzacją w grach wydanych przez spółkę, które będą dystrybuowane na platformie AppStore, Google Play Store oraz inne platformy na rynku chińskim" - czytamy w komunikacie.