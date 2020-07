Ciech ma wstępną umowę sprzedaży 100% Ciech Żywice spółce LERG za 160 mln zł

Ciech rozpoczął przegląd opcji strategicznych dla biznesu Żywice jesienią 2019 roku, ogłaszając jednocześnie wydzielenie tego biznesu razem z Ciech Sarzyna do oddzielnej spółki, co zostało zrealizowane z początkiem 2020 roku. Nowa spółka zajmuje się w całości produkcją i sprzedażą blisko 1000 produktów, wśród których znajdują się żywice epoksydowe (ok. 40% sprzedaży), poliestrowe nasycone (ok. 10% sprzedaży) i nienasycone (ok. 50% sprzedaży). Spółka eksportuje ok. 50% swoich wyrobów, głównie do krajów europejskich, oraz posiada własne centrum R&D. Ciech Żywice ma swoją siedzibę w Nowej Sarzynie i zatrudnia ok. 240 osób. W 2019 roku biznes Żywice wypracował 298 mln zł przychodów.