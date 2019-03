Ciech miał 183,03 mln zł zysku netto, 633,5 mln zł znormal. EBITDA w 2018 r.

Grupa przeznaczyła na inwestycje 617 mln zł wobec 411 mln zł w 2017 roku (wliczając akwizycję hiszpańskiej spółki Proplan za 156 mln zł). W 2018 roku podjęta została decyzja o budowie nowego zakładu produkcyjnego w Niemczech, produkującego rocznie 450 tys. ton soli suchej, o ponad 20% rozbudowano moce produkcyjne w obszarze krzemianów, a w biznesie środków ochrony roślin doszło do przejęcia Proplanu, spółki dysponującej dużym portfelem produktów i substancji aktywnych, dodano w informacji.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.