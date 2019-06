Ciech: Organ skarbowy podjął decyzję dot. zaległości podatkowej za 2015 r.

"Potencjalne zobowiązania podatkowe z tytułu podatku dochodowego wynikające z wyżej wskazanych decyzji oraz toczących się postępowań podatkowych w innych spółkach zależnych emitenta, w zakresie uprawnienia do rozliczenia straty z tytułu udziału spółek zależnych w spółce osobowej, wynoszą łącznie ok. 19,6 mln zł, a ewentualne odsetki wynoszą ok. 4,7 mln zł. Potencjalne zobowiązania podatkowe spółek zależnych od emitenta mogą ulec zwiększeniu w przypadku wszczęcia nowych kontroli podatkowych, w ramach których zostałoby zakwestionowane przez właściwe urzędy skarbowe prawo do rozliczenia straty podatkowej przez spółki zależne od emitenta z tytułu udziału w spółce osobowej w kolejnych latach podatkowych" - czytamy dalej.