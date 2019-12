Citi Handlowy/SoDA: Polscy producenci oprogramowania szans szukają globalnie

"Dane, które zebraliśmy w raporcie, pokazują, że reputacja Polski jako informatycznego zagłębia Europy jest prawdziwa i zasłużona. Firmy tworzące oprogramowanie rozwijają się dynamicznie, zwiększają skalę działania i zakres usług. Wyrazem rosnącej siły firm tej branży jest fakt, że zaczynają myśleć o ekspansji zagranicznej. Ich sukcesy stoją też za zainteresowaniem międzynarodowych korporacji otwieraniem w naszym kraju centrów usług wspólnych" - powiedział odpowiedzialny za klientów z sektora MŚP w Citi Handlowy Aleksander Łakomski podczas prezentacji raportu.

Raport podkreśla, że aż 75% działających w Polsce firm tworzących oprogramowanie zanotowało w 2018 r. co najmniej 20% wzrostu przychodów, a 11% z nich - co najmniej podwoiło swoje przychody. Blisko połowa z badanych firm osiąga przychody w wysokości do 5 mln zł, a w przypadku 9% kwota ta przekracza 25 mln zł. Polskie software house'y z reguły dobrze radzą sobie po rozpoczęciu działalności - aż 89% z nich osiągnęła rentowność już w pierwszym roku od startu.

Większość w ostatnim roku zwiększyła zatrudnienie o ponad jedną czwartą, przy czym 11% z tych firm podwoiło liczbę pracowników. Niemniej jednak duża konkurencja o świetnie wykwalifikowanych programistów to jedno z ważniejszych wyzwań dla tych spółek.

Z badania wynika, że w początkowej fazie rozwoju głównymi klientami software house'ów są startupy - zarówno polskie, jak i zagraniczne. Firmy w późniejszym etapie rozwoju tworzą oprogramowanie dla wielu branż, jednak dominuje w nich branża bankowa i finansowa oraz informatyka a także, w nieco mniejszym stopniu, logistyka i firmy konsultingowe.

Aż 64% badanych podmiotów świadczy usługi dla klientów z Polski. Dokładnie tyle samo deklaruje przychody z rynku amerykańskiego. Wielka Brytania i Niemcy są odbiorcami usług dla ponad połowy badanych spółek, przy czym ten ostatni kraj jest najczęściej typowany jako kierunek dalszej ekspansji.

"Jak pokazują przeprowadzone badania, badane firmy to podmioty charakteryzujące się bardzo wysokim tempem wzrostu oraz bardzo dużym współczynnikiem umiędzynarodowienia sprzedaży. Tym samym firmy te eksportują najcenniejsze, a, co ważne, odnawialne zasoby naszej gospodarki: pracę intelektualną naszych inżynierów" - powiedział wiceprezes Organizacji Pracodawców Usług IT SoDA Jan Zborowski.

Badanie pokazało także, że 47% badanych spółek realizuje głównie model tradycyjny produkowanie oprogramowania, ale coraz więcej rozwija model SaaS. Główni klienci to finanse i bankowość, informatyka, logistyka i transport, firmy konsultingowe i kancelarie prawne, a główni klienci są z Polski, USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii. Z kolei kierunki dalszej ekspansji to przede wszystkim Niemcy, USA, Skandynawia, Wielka Brytania, a Polskę wskazuje jedynie 5% badanych. Największy wpływ na sukces w ocenie uczestników badania będą miały przede wszystkim referencje, wysoka jakość usług, obsługa klienta, dostęp do wykwalifikowanych pracowników.

Raport "Czy Polska ma szansę stać się hubem IT Europy" to efekt badania Fundacji Citi Handlowy im. L. Kronenberga we współpracy z SoDA, zrealizowanego przez agencję badawczą Kantar Millward Brown. Badanie łączyło metodę ilościową CAWI (wywiad 15 minut) zastosowaną na reprezentatywnej próbie właścicieli polskich software house'ów oraz pogłębione telefoniczne wywiady indywidualne z wybranymi liderami opinii z branży (wywiad 60 minut). Dane do badania były zbierane we wrześniu 2019 roku.

