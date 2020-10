Columbus Energy ma umowę inwestycyjną m.in. z Blumerang dot. Columbus Elite

Na podstawie umowy inwestycyjnej, strony zobowiązują się do dokonania następujących czynności:

(b) Akcjonariusz zapewni, że wszyscy członkowie rady nadzorczej Blumerang złożą rezygnacje z zajmowanych funkcji w dniu ustalonym wspólnie przez strony, jednakże nie później niż 31 marca 2021 roku (dalej: dzień zamknięcia transakcji), bezpośrednio przed przeprowadzeniem walnego zgromadzenia, o którym mowa w literze (c) poniżej;

(c) Akcjonariusz zapewni, że walne zgromadzenie podejmie uchwały na warunkach określonych w umowie inwestycyjnej (walne zgromadzenie odbędzie się do dnia 30 listopada 2020 r.);

(d) Inwestorzy i Blumerang oraz Columbus i Blumerang zawrą umowy objęcia nowych akcji (tj.: 40 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,5 zł każda, które zostaną zaoferowane do objęcia Inwestorom oraz Columbus po cenie emisyjnej w wysokości 0,5 zł za jedną nową akcję, w liczbie określonej w umowie inwestycyjnej w zamian za akcje Columbus Elite S.A. z siedzibą w Krakowie; dalej: nowe akcje);

Jeśli wszystkie uchwały, o których mowa w umowie inwestycyjnej (w tym uchwała o dalszym istnieniu Blumerang) nie zostaną podjęte przez walne zgromadzenie Blumerang w terminie do 31 marca 2021 roku lub nie spełni się w tym terminie warunek zawieszający, tj. zawarcie przez Blumerang i Columbus umowy objęcia nowych akcji i umowy przeniesienia akcji Columbus Elite S.A. posiadanych przez Columbus na Blumerang, każdy z inwestorów może odstąpić od umowy inwestycyjnej w terminie kolejnych 30 dni.

"Na podstawie umowy, strony uzgodniły, że PB i RK, każdy z nich z osobna sprzeda na rzecz Columbus po 6 436 akcji (dalej: akcje) Columbus Elite S.A. z siedzibą w Krakowie za łączną cenę w wysokości 1 415 810 zł płatną na rzecz każdego z nich. Sprzedaż akcji Columbus Elite przez PB i RK na rzecz Columbus, o których mowa powyżej nastąpi w terminie nie późniejszym niż 30 listopada 2020 r. W przypadku, gdy Columbus nie zawrze umowy objęcia nowych akcji spółki Blumerang Investors S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej: Blumerang) co do 25.400.000 nowych akcji (dalej: nowe akcje; z łącznej liczby 40 400 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Blumerang) w dniu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji bądź w terminie kolejnych 7 dni bądź w dniu zawarcia umowy objęcia nowych akcji lub w terminie kolejnych 7 dni Columbus nie zawrze z Blumerang umowy przeniesienia akcji Columbus Elite nabytych zgodnie z zapisami powyżej tytułem wkładu niepieniężnego, PB i RK będą uprawnieni do

odstąpienia od zawartych przez nich z Columbus umów sprzedaży akcji Columbus Elite w terminie kolejnych 30 dni" - czytamy w komunikacie.