Columbus ma umowę przejęcia 5 spółek realizujących projekty farm PV na 4,64 MW

"Przejście tytułu prawnego do udziałów następuje w dniu podpisania umowy (zarówno udziałów istniejących, jak również nowoutworzonych do dnia zawarcia umowy niezarejestrowanych w rejestrze przedsiębiorców KRS). Spółki projektowe posiadają warunki przyłączeniowe, prawomocne pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznych oraz wszelkie inne uzgodnienia, zatwierdzenia, zgody, postanowienia i decyzje administracyjne niezbędne dla realizacji projektów" - czytamy w komunikacie.

"Umowa zawiera postanowienia dotyczące prawa Columbus JV-5 do odstąpienia od umowy w związku z niewywiązywaniem się przez sprzedającego z postanowień umowy bądź niesatysfakcjonującej (wedle swobodnej oceny Columbus JV-5) oceny wyniku badania due diligence spółek projektowych, które może zostać zrealizowane w najdalszym terminie do 23 lutego 2021 r. (z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od umowy w terminie do 30 kwietnia 2022 r. w wyniku niewywiązania się sprzedającego ze zobowiązań wynikających z umowy inwestycyjnej z dn. 2 grudnia 2020 r. [...] Prawo do odstąpienia może być wykonane w odniesieniu do udziałów każdej ze spółek projektowych odrębnie" - czytamy dalej w komunikacie.