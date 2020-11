Cyfrowy Polsat postawił się pandemii. Imperium Zygmunta Solorza z rosnącymi zyskami

Względną odporność na kryzys widać w najnowszych wynikach finansowych. Z raportu kwartalnego opublikowanego we wtorek wynika, że Cyfrowy Polsat tylko w trzecim kwartale zarobił na czysto 345,9 mln zł. To o ponad 100 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2019 roku.

Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych wyniosły w trzecim kwartale 1 mld 623,8 mln zł i pozostały na zbliżonym poziomie do ubiegłorocznych, pomimo wynikającej ze stanu epidemii COVID-19 m.in. silnej negatywnej presji na wpływy choćby z roamingu (do Cyfrowego Polsatu należy m.in. operator sieci komórkowej Plus).