Czernicki z MF: Szczepionka zwiększa szanse na realizację 4% wzrostu PKB w 2021

"Jeżeli szczepionka pojawi się, to zrealizują się nasze prognozy - jeżeli szczepionka nie pojawiłaby się, to będą realizować się te prognozy, które zakłada OECD, niższe od 4%" - powiedział Czernicki w wywiadzie dla radia Tok FM.

"My zakładamy 4% [wzrostu PKB r/r] za cały 2021 rok. Analitycy i organizacje międzynarodowe - jak OECD - mają trochę inne prognozy - 3-3,5% wzrostu" - wskazał główny ekonomista resortu.

Dodał, że w przypadku pojawienia się szczepionki i rozpoczęcia szczepień , a także dobrego wykonania gospodarki w okresie letnim, w sytuacji pojawienia się impulsów inwestycyjnych da to wyższy wzrost gospodarczy.

"Po okresie spowolnienia, z jakim mamy do czynienia obecnie - tj. spodziewamy się lekkiego spadku kw/kw [ w IV kw.] - mniejszego niż w II kw., I i II kw. w przyszłym roku jest dużą niewiadomą z uwagi na to, czy nie pojawi się III fala pandemii na przełomie zimy i wiosny"- wyjaśnił Czernicki.

"Pojawienie się szczepionki w kraju to jedno, wyszczepienie to druga sprawa, co może zająć kilka miesięcy. Zakładam, że dobra ekonomicznie powinna być II połowa przyszłego roku" - podsumował Czernicki.