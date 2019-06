DataWalk ma memorandum z Research Innovation Inc. w USA

"W związku z rozstrzygnięciem przetargu DOJ wybrał konsorcjum do współpracy w okresie 5 lat w zakresie dostarczania systemów i rozwiązań analitycznych. Memorandum potwierdza gotowość RII do realizacji projektów z wykorzystaniem platformy DataWalk" - czytamy w komunikacie.

"Zakłada się, że projekty będą realizowane w formule prawnej BPA (Blanket Purchase Agreements), co oznacza, iż konsorcjum będzie odpowiadać na zgłaszane zapotrzebowanie DOJ i ofertować poszczególne zamówienia w ramach projektów, wraz z 5 innymi konsorcjami dopuszczonymi do projektów. Oprócz spółki zależnej emitenta oraz RII w konsorcjum uczestniczą: Accenture Federal, IMTAS, Axiologic Solutions LLC, ManTech, BreakForth Solutions, Raptics Inc., SAP National Security Services Inc., Digital Reasoning, Text IQ, Ernst & Young, The Ryan Group" - czytamy dalej.